De comeback kids. Op dat koosnaampje mogen de Genkies stilaan een patent nemen. In hun laatste vier wedstrijden kwamen ze telkens op achterstand. Drie keer bogen ze die scheve situatie nog om in een zege. Enkel Moeskroen bleek onvermurwbaar. Toeval? Nee, met een Duitser (in casu coach Bernd Storck) ben je nooit klaar. Hoe dan ook, 9 op 12 is een goed resultaat. Is dit puur een fysieke kwestie? We legden ons oor te luister bij physical coach Ruben Peters. Dit is zijn abc.