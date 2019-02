STVV heeft uiteindelijk toch een vervanger beet voor Roman Bezus. Rai Vloet zette op Stayen zijn handtekening onder een contract van anderhalf seizoen. De 23-jarige Nederlander was een vrije speler, nadat hij zijn overeenkomst bij de Italiaanse eersteklasser Frosinone had verbroken. In Nederland werkte Vloet nog samen met Stijn Vreven en Harm van Veldhoven. “Bij NAC was hij niet zo geliefd bij het publiek, omdat hij wat gemakzucht uitstraalt, maar Vloet heeft absoluut kwaliteiten”, aldus Vreven.