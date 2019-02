antwerpen De roof van 2019 is zonder twijfel afgelopen weekend gepleegd. Drie mannen zijn – wellicht zaterdag – via twee tunnels en 400 meter riool tot in het bankgebouw van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in het centrum van Antwerpen geraakt. Ze zouden er zo’n twintig à dertig kluizen geleegd hebben en gingen er wellicht via dezelfde tunnels weer vandoor. Ze zijn spoorloos, bevestigt het parket.