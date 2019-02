Regering in lopende zaken bemoeilijkt volledige hervorming

BrusselGoed nieuws voor wie zijn waterfactuur al eens vergeet te betalen. Vanaf 1 juli wordt de eerste herinneringsbrief gratis en zal die ook pas na een maand in de bus vallen, in plaats van twee weken. Intussen blijft het wel wachten op een gratis eerste brief bij alle bedrijven, zoals minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) beloofde.