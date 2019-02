“Eindelijk heb ik mijn doel bereikt”

BeringenDe twee dochtertjes van de Beringse IS-strijdster Amina Ghezzal zijn gisterennamiddag in België aangekomen. Hun familie in Beringen wachtte Maria (2) en Sirin (4) de hele dag op met ballonnen, hopend op goed nieuws van de jeugdrechter. “Ik wacht in spanning af”, zei ook grootmoeder Rachma Ayad gisteravond. “Ik hoop dat ik ze snel mee haar huis krijg.” Tot laat op de avond dan toch het verdict viel: Maria en Sirin mogen met oma Rachma naar Beringen.