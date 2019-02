Stormloop op nieuw lesmateriaal... dankzij optreden Stan Van Samang

HasseltStan Van Samang in Antwerpen, Lady Linn in Genk, Yevgueni in Gent… Uitgeverij Plantyn zet dit jaar enkele kleppers uit de Vlaamse muziekwereld in om leerkrachten naar haar infosessies over nieuwe schoolboeken te lokken. Door de geplande onderwijshervorming in september is er in de eerste graad van het secundair onderwijs niet alleen veel onduidelijkheid, maar ook nood aan nieuw lesmateriaal. Dat zet ook de uitgeverijen op scherp. “Voor onze infosessie in Antwerpen is er zelfs een wachtlijst”, klinkt het bij Plantyn.