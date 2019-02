BILZENEen regenboog staat voor hoop: na regen komt zonneschijn. Een kindje dat geboren wordt nadat ouders een baby verloren hebben, krijgt daarom de naam regenboogbaby. Zo bracht baby Elena weer kleur in het leven van Patrizia en Joey Loyens uit Bilzen, nadat hun tweeling in 2016 door vroeggeboorte overleden is. “Opnieuw zwanger worden zorgde voor een lichtpuntje, maar vergeten doe je het nooit”, vertelt Patrizia Novelli.