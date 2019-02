“Ik ga naar Vlaams Parlement als burgemeester van Hasselt”

Snelle ‘interventieteams’ moeten kapotte stoepen of een gat in de straat wegwerken. Er komt een centrum waar arme mensen hun huisdier ‘medisch’ kunnen laten onderzoeken. De fietser wordt koning en bouwen kan alleen nog als dat nuttig of goed is voor de stad. In 580 actiepunten heeft het nieuwe Hasseltse bestuur zijn toekomstplannen op papier gezet. “Tot 2030. We focussen niet op het examen over zes jaar. Wel op een toonaangevend Hasselt”, zegt burgemeester Steven Vandeput.