Toptransfer in het vrouwenbasket: Kim Mestdagh in WNBA ploegmaat van Emma Meesseman bij Washington Mystics

Kim Mestdagh (28) is op weg naar de WNBA. De Belgian Cat heeft een contract voor het training camp bij Washington Mystics op zak. Bij de club uit de Amerikaanse hoofdstad is Emma Meesseman al sinds 2013 succesvol actief.

Coach Mike Thibault van Washington Mystics was tijdens het WK in Tenerife onder de indruk van Kim Mestdagh. “Zij was één van de grote revelaties. Ik denk dat ze een goede kans maakt om de selectie te halen,” aldus Mike Thibault van Washington. Het gegeven dat de 1m80 grote forward voor een stuk de voorbereiding van de Belgian Cats richting het EK in Servië (27 juni tot 7 juli) mag meemaken, maakt duidelijk dat ze meer dan waarschijnlijk in de definitieve selectie zal worden opgenomen.

De Mystics gaan komende zomer met het Belgische duo Meesseman/Mestdagh op zoek naar een eerste WNBA-titel. Na Ann Wauters, Emma Meesseman en Hind Ben Abdelkader wordt Kim Mestdagh de vierde Belgische in de WNBA. Kim Mestdagh (gemiddelde van 14 punten, 4 rebounds en 3 assists) schittert momenteel individueel en collectief bij Cukurova. De Turkse club is zowel in de KBSL (17 op 17!) als in Europa. In de FIBA Europe Cup kwalificeerde Kim Mestdagh zich met Cukurova bij de laatste acht. Het Poolse Krakau is de volgende opponent.

Onmiddellijk na de campagne (einde april) bij Cukurova vertrekt Kim Mestdagh naar de States en Washington voor het training camp. Het WNBA-seizoen begint op 24 mei. Emma Meesseman en Kim Mestdagh zullen na het EK bij Washington aanpikken.