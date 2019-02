Bij elkaar op de schoot, neuzen dicht bij elkaar: alweer een schot in de roos bij ‘Blind Getrouwd’?

Eerder zagen we Lenny al smachtend naar Jolien kijken, terwijl Stijn en Joke zich door de gênante momenten heen wisten te lachen. Deze aflevering van ‘Blind Getrouwd’ was het de beurt aan Annelies en Joris, een perfecte wetenschappelijke match, zo denken de wetenschappers. En dat lijkt na hun eerste ontmoeting wel eens te kunnen kloppen.

Annelies wou haar echtgenoot nog voor de eerste ontmoeting al voor zich winnen en volgde het voorbeeld van Marjolein uit het vorige seizoen. Met een zeemzoete brief wist ze Joris al meteen te imponeren. “Ik heb al over je gedroomd, over je gepraat, over je gefantaseerd en vooral al vaak gehoopt dat je er al was. Alsof je een pakket bent, of een geschenk uit de hemel.” Een krop in de keel van de zenuwachtige echtgenoot in spe volgde meteen.

Meteen raak?

Foto: VTM

Hij heet dan wel niet Hugo, de match met Joris leek voor Annelies al vanaf de eerste seconde een schot in de roos. Wat neuzeneuzen later tijdens de huwelijksfoto’s en de twee spraken al in superlatieven over elkaar. Joris was overduidelijk: “Annelies straalt echt een bepaald charisma uit. Het is echt een toffe madam, ze is mega enthousiast en heel los. Ik was zo trots dat ik daar stond met haar en wou eigenlijk gewoon aan iedereen tonen: ik vind ze geweldig. Ik voelde mij zeker aangetrokken tot haar en ik voelde de connectie.”

En ook Annelies zag het helemaal goedkomen. “Je kan eigenlijk al meteen zeggen dat er al een klik is, dat vind ik echt wel tof. Joris stelde me meteen op mijn gemak. Dat heb ik ook wel nodig. Ik merk dat ik soms in mijn gereserveerde serieuze cocon kan kruipen en ik voel dat hij dat kan relativeren. Joris trok me helemaal mee uit mijn comfortzone tijdens de fotoshoot. Ik had nooit durven dromen dat we zo’n positieve start zouden kennen, maar dat is mede dankzij Joris die mij zo meetrekt in het verhaal en dat vind ik aangenaam.” In de auto én in het hotel maken ze het meteen gezellig. Dat belooft.

Koppels op komst

Line en Victor, waar de specialisten angstig spreken over “het gevaar van de friendzone”, blijken toch voor elkaar bestemd te zijn volgens de wetenschappelijke analyses. En ook het sympathieke duo wacht popelend af.

Elke en Tim krijgen een stempel van 97 procent op hun match gekleefd. “Gij zijt de schoonste bruid die ik gezien heb, sinds ik met uw mama getrouwd ben”, zei de vader van de Elke geëmotioneerd in een pakkend moment dat hem met vlag en wimpel uitroept tot “dé papa van de aflevering”.

Al twijfelen we wel of hij even enthousiast zou zijn over de outfit van Tim, tijdens zijn vrijgezellenfeest...

Foto: VTM

Maar hoe reageren Line en Victor op elkaar, en Tim en Elke? Pakt Jolien ook Lenny even graag vast en lukt het Stijn en Joke op huwelijksreis? Hoe het de andere koppels vergaat, ziet de kijker op maandag 11 februari.