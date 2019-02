Haalt paars-wit play-off 1?

Na het verlies in de topper tegen Standard heeft Anderlecht een nieuw dieptepunt bereikt. Voor het eerst in 82 (!) jaar staat paars-wit na 24 speeldagen niet in de top zes. Voor het eerst sinds de oprichting van de play-offs dreigt de recordkampioen dus naast de boot te vallen. Maar komt het ook daadwerkelijk zo ver? Onze huisanalist Johan Boskamp gelooft in een goede afloop, terwijl ex-spelers Marc Emmers en Danny Boffin vrezen voor een rampscenario. “Als een 17-jarige je beste speler is tegen Standard, dan zegt dat genoeg.”