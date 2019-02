Depressief? ’t Ligt (vermoedelijk) aan uw darmen

Hasselt -

Last van een depressie of burn-out? Grote kans dat uw darmen er voor iets tussen zitten. Voor het eerst hebben wetenschappers aan de KULeuven immers een verband gevonden tussen een depressie en de aanwezigheid van bepaalde bacteriën in onze darmflora. “We weten nog niet in welke richting het verband werkt, maar de kans is groot dat darmbacteriën onze mentale gezondheid beïnvloeden”, zegt professor Jeroen Raes van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB-KULeuven).