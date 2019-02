Lanakense (26) laat leven bij zwaar verkeersongeval in Herent

Lanaken -

De 26-jarige Daisy Ramackers uit Lanaken is het voorbije weekend in het ziekenhuis bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij een zwaar verkeersongeval in het Herent (bij Leuven). De jonge verkoopster was een grote dierenvriend en hielp in haar vrije tijd als vrijwilligster in het Dierenasiel van Genk. Haar familie en vrienden zijn zwaar aangeslagen. “Ze was een vrolijke en behulpzame meid. Het gemis zal groot zijn”, klinkt het in haar vriendenkring.