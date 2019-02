Schauvliege beschouwt klimaatbetogingen deels als een wraakactie

In een opmerkelijke speech bij het Algemeen Boeren Syndicaat dit weekend heeft minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de recente klimaatbetogingen ‘opgezet spel’ genoemd. Volgens haar heeft de Staatsveiligheid dit ook bevestigd.

De volledige speech van minster Schauvliege staat op deze Facebookpagina van Netwerk Lierde. De opmerkelijke passage start na ongeveer zes minuten.

Schauvliege heeft het over de klimaatbetogingen en stelt dat die niet zo spontaan zijn als ze misschien lijken. Het zou onder meer om wraak gaan voor de betogingen van landbouwers tegen Vera Dua (Agalev-Groen) toen zij minister van Leefmilieu was in 2003.

Letterlijk zei Schauvliege dit weekend aan haar toehoorders: "Een aantal natuurorganisaties hebben mij in het begin van mijn legislatuur, 3,5 jaar geleden gezegd: “Wacht maar, onze wraak zal zoet zijn. Wij zullen ook betogingen doen, maar dan in de andere richting”."

"Ik zie misschien spoken, maar ik denk dat er iets van waarheid in zit. Wat ik de voorbije weken in scène zie gezet worden, op vlak van klimaat, dat doet er mij heel sterk aan denken. Dat men hier de omgekeerde beweging aan het doen is." En we moeten ons daarvan goed bewust zijn, zei ze in haar speech voor het Algemeen Boerensyndicaat.

"Veel mensen die betogen, beseffen niet dat ze een stukje deel uitmaken van een opgezet systeem. Ik weet wie achter heel die beweging zit zowel van de zondagse betogingen als de spijbelaars. Men heeft me dat ook verteld vanuit Staatsveiligheid. Ik kan u garanderen dat ik niet alleen spoken zie en dat de klimaatbetogingen meer zijn dan spontane solidariteitsacties met ons klimaat."

Een paar weken geleden liet Schauvliege nog weten dat ze zich gesterkt voelt in haar beleid door de vele klimaatacties. Deze uiteenzetting van dit weekend toont dat ze zich niet alleen gesterkt voelt maar ook zware bedenkingen heeft bij de betogingen.

De vzw Climaxi, die het nieuws uitbracht, vindt het erg dat de minister verschillende gezichten opzet naar gelang het publiek dat ze toespreekt. "Nog erger is dat ze tweedracht probeert te zaaien tussen boeren en natuurbeschermers en de klimaatbeweging tracht te criminaliseren door de link te leggen met de staatsveiligheid."

Het kabinet Schauvliege reageert later vanavond nog op dit nieuws.