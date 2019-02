Stoffel Vandoorne: 'Ik wil niet koste wat het kost terugkeren naar de F1”

Stoffel Vandoorne heeft het naar zijn zin in de Formule E, de vriendelijke omgang tussen de rijders is een verademing en ook de politieke spelletjes van de F1 mist hij niet.

Hoewel hij zijn start in de Formule E niet zonder slag of stoot is verlopen is Stoffel Vandoorne tevreden met zijn leven na de F1. Het zal ook niemand verwonderen dat de Rumbekenaar weinig plezier beleefde aan zijn twee seizoenen bij McLaren waar hij een team in crisis aantrof.



In een gesprek met ‘Motorsport’ laat Vandoorne weten dat het voor hem niet makkelijk is om een antwoord te geven op de vraag of het eerder een zege of een vloek was om de teamgenoot van Fernando Alonso te zijn bij McLaren.



“Ik kan niet veranderen wat er gebeurd is en ik heb geen spijt van wat er gebeurd is tijdens mijn tijd bij McLaren.”



“Het was zeker niet de beste periode uit mijn carrière, daarvoor liep alles eigenlijk vrij vlot. Ik denk wel dat het me sterker gemaakt heeft. Er waren veel dingen die ik zelf niet onder controle had maar het was goed om karakter te kweken en ik heb het nu achter me gelaten.”



“Nu bevind ik me in een totaal andere omgeving die ik persoonlijk veel fijner vind. Het gaat er veel rustiger aan toe door de manier waarop de rijders met elkaar omgaan en de manier hoe de politiek bedreven wordt in de paddock.”



Vandoorne moet zijn eerste punten nog behalen in de Formule E maar hij laat zich niet ontmoedigen en laat weten dat hij voor de lange termijn gaat, hij wil deel uitmaken van het project waar Mercedes aan werkt.



“De Formule 1 is zo onvoorspelbaar,” gaat hij verder. “Als je bekijkt wat er vorig jaar is gebeurd op de rijdersmarkt, dat had niemand kunnen voorspellen.”



“Er zijn een aantal mensen bij waarvan we allemaal gedacht hadden dat het niet het geval zou zijn en er zijn mensen niet bij waarvan iedereen gedacht had dat ze er wel bij zouden zijn.”



“Ik hoef niet koste wat het kost terug naar de Formule 1,” besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: