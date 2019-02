Kanye West zijn bezoek aan Limburg uitgebreid aan bod in realityshow

Eind oktober werd onze provincie verrast door het bezoek van rapper Kanye West. De man van Kim Kardashian dook op tijdens een basketbalwedstrijd in Houthalen, ging eten in Genk en bezocht een chocolatier in Meeuwen-Gruitrode. In de entourage van West zat ook een cameraploeg die meewerken aan de realityshow ‘Ball In The Family’. Een programma over het reilen en zeilen in de familie van JBA-stichter LaVar Ball, een goede vriend van West. De aflevering waar onze provincie in beeld komt staat sinds kort online.