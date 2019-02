580 acties in Hasseltse beleidsplan: “Ik ga naar Vlaams parlement om mijn stad te verdedigen”

Het nieuwe Hasseltse stadsbestuur stelde maandagavond haar beleidsplan voor dat de toekomstige richting voor de stad tot 2030 wil aangeven. Ze hebben welgeteld 580 plannen en actiepunten, het resultaat van uitgebreid denkwerk in Voeren. “Zo weten de Hasselaren maar ook onze diensten en anderen waar we naar toe willen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

“Het plan bevat 580 concrete punten die in het bestuursakkoord ‘Groot(s) op mensenmaat’ gebundeld zijn. Die moeten er voor zorgen dat de stad opnieuw toonaangevend in Limburg wordt. Daarvoor werken we ...