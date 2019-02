Artsen “voorzichtig positief” over toestand Diepenbekenaar na hartinfarct tijdens WK veldrijden

Diepenbeek -

“Voorzichtig positief, zeggen de dokters.” De toestand van Frans Vandormael evolueert in de goede richting. De gepensioneerde Diepenbeekse wijkagent kreeg zaterdag tijdens het WK veldrijden in het Deense Bogense drie hartstilstanden op rij, maar werd op het nippertje in leven gehouden door de reanimatie van de Limburgse veldritcoach Eddy Ponet, zelf ook een hartpatiënt.