Eline De Munck: “Mijn Medialaan-bazen hebben mij ooit gezegd dat ik moest afvallen”

In de podcast ‘De meest gegoogelde vragen aan...’ heeft radiozender Qmusic deze week presentatrice Eline De Munck te gast. Ze vertelt onder andere hoe ze ooit de vraag van haar bazen kreeg om af te vallen. En dat resoluut weigerde.

“Dat is wel eens gezegd geweest tegen mij, dat ik moest afvallen”, vertelt een openhartige Eline De Munck in de podcast Maarten en Dorothee van Qmusic. “Dat was eigenlijk wel erg, want een redactrice van een programma dat ik toen deed, had de taak van de bazen gekregen om die boodschap over te maken.”

De presentatrice vertelt nog dat ze niet op de vraag is ingegaan. “Ik heb dat pas gedaan als ik daar zelf goesting in had, later.”