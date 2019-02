De voorbije vier dagen is er een wolf gespot binnen de driehoek Opitter, Neerglabbeek en Meeuwen. Een maandje eerder was er op exact dezelfde regio al eens sprake van een waarneming. Drie keer liet het dier zich zien op klaarlichte dag. De waarnemingen werden bij Welkom Wolf gemeld.

En dat is op z’n minst gezegd atypisch gedrag voor Naya en August en doet meteen de vraag rijzen of er een derde wolf in Limburg zit. “Voor ons is het ook een raadsel”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. ...