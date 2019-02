België in pot 1 bij loting voor eindronde Davis-cup

België zit - op basis van de landenranking - in pot 1 bij de loting voor het eindtoernooi van de Davis Cup tennis in Madrid (18-24 november). De loting vindt plaats op 14 februari.

In pot 1 bevinden zich verder titelverdediger Kroatië, runner-up van 2018 Frankrijk, Argentinië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, landen die de Belgen dus ontlopen in de groepsfase. Spanje, Servië, Australië, Italië, Duitsland en Kazachstan zijn ondergebracht in pot 2. Canada, Japan, Colombia, Nederland, Rusland en Chili zitten in pot 3. Van 18 tot 24 november strijden de Belgen in Madrid op gravel met deze landen voor de titel in de vernieuwde Davis Cup. Er worden zes groepen van drie landen gevormd. In elke confrontatie staan er twee enkelmatchen en één dubbelwedstrijd op het programma. De groepswinnaars en de twee beste nummers twee stoten door naar de kwartfinales.

Het team van kapitein Johan Van Herck wist zich vrijdag en zaterdag in Uberlandia ten koste van Brazilië te plaatsen voor de finaleweek. Zonder David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans haalden de Belgen het met 1-3. Kimmer Coppejans won zijn twee enkelspelen, Sander Gille en Joran Vliegen stuntten in het dubbelspel tegen Bruno Soares en Marcelo Melo.

Kroatië, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Argentinië en Groot-Brittannië waren rechtstreeks voor de de eindronde geplaatst. De eerste vier zijn de halvefinalisten van vorig jaar. De Argentijnen en de Britten kregen een wildcard.

. Pot 1: Frankrijk, Kroatië, Argentinië, BELGIE, Groot-Brittannië, Verenigde Staten

. Pot 2: Spanje, Servië, Australië, Italië, Duitsland, Kazachstan

. Pot 3: Canada, Japan, Colombia, Nederland, Rusland, Chili