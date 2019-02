VIDEO. Daders spectaculaire bankkraak vertrokken vanuit dit pand

Onbekenden hebben dit weekend een spectaculaire kraak gepleegd in het Antwerpse bankfiliaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei. De inbrekers drongen de bank binnen via het publieke riolenstelsel en een tunnel die recht in de kluizenzaal uitkwam.

Om in de riolering te geraken, groeven de daders een tunnel vanuit een kelderappartement in de Nerviërsstraat, een zijstraat van de Belgiëlei.

De politie viel de woning in de Nerviërsstraat binnen en werd geconfronteerd met dronken Europeanen, die geen idee leken te hebben wat er aan de hand was. Een persoon werd korte tijd opgepakt, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij iets met de kraak te maken had.

