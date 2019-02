STVV versterkt zich nog met transfervrije Rai Vloet, die overkomt van Italiaanse Serie A: opvolger van Roman Bezus

Sint-Truiden heeft zich maandag versterkt met aanvallende middenvelder Rai Vloet. De 23-jarige Nederlander was transfervrij, nadat zijn contract bij Serie A-club Frosinone vrijdag in onderling overleg werd ontbonden.

De zoon van coach Wiljan Vloet (onder meer ex-PSV, Roda en ADO Den Haag) moet op het Truiense middenveld de opvolger worden van de naar AA Gent vertrokken Roman Bezus.

Vloet kreeg zijn jeugdopleiding bij PSV, maar kon er nooit helemaal doorbreken in het eerste elftal. Na uitleenbeurten aan Cambuur, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie, en tweedeklasser FC Eindhoven, vertrok hij in de zomer van 2017 definitief naar NAC Breda. Na een sterk seizoen in Noord-Brabant, onder leiding van coach Stijn Vreven, volgde afgelopen zomer een transfer naar de Serie A-club Frosinone. Daar kwam Vloet in de heenronde slechts tot vijf optredens, waarvan één als basisspeler. Na afloop van de wintermercato werd zijn contract ontbonden, waarop hij als vrije speler kon aansluiten op Stayen.

STVV staat na de 4-1 zege van zondag tegen Eupen opnieuw knap vijfde in de Jupiler Pro League. Frosinone bengelde in Italië onderaan, als negentiende en voorlaatste.