Hasselaar gewond op lijnbus nadat chauffeur moet remmen door agressieve passagier

Twee passagiers van een bus van De Lijn, een 38-jarige man uit Hasselt en een 68-jarige vrouw uit Kessel-Lo (Leuven), raakten zondagnamiddag in Leuven gewond toen de chauffeur plots remde en beiden hierdoor naar voor werden geslingerd. Ze werden alle twee naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht maar konden na verzorging en onderzoek het ziekenhuis verlaten.

Reden voor het onverwachte remmanoeuvre van de buschauffeur was een agressieve 26-jarige passagier uit Leuven. De man, die onder invloed van alcohol was, had aan de halte waar hij op de bus stond te wachten ...