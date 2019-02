Prins Harry tegen jongetje dat een ouder verloor: “Ik heb hetzelfde meegemaakt”

Tijdens een bezoekje aan de stad Bristol sprak prins Harry openhartig over het verlies van zijn moeder prinses Diana in 1997. De prins stuurde iedereen de zaal uit en sprak tien minuten met een jongetje dat ook een ouder was verloren.

Tijdens een bezoekje aan het ‘Empire Fighting Chance’, een goed doel dat kinderen helpt met onderwijs, sport en therapie, ontmoette de hertog van Sussex de vijftienjarige Iestyn Jones. De jongeman, die zijn vader was verloren, maakte zo’n indruk op de prins dat hij vroeg om even alleen met hem te praten. “Het was best een emotioneel gesprek”, zei Jones achteraf in een interview met Harper’s Bazaar. “We hebben ongeveer tien minuten gepraat en hij wist dat ik mijn vader verloren was. Hij zei dat hij hetzelfde had meegemaakt als kind. Hij was heel vriendelijk, ik had dat niet verwacht. Hij is fantastisch.”

Prins William, prinses Diana en prins Harry

Prins Harry was amper twaalf jaar oud toen hij zijn moeder, prinses Diana, verloor bij een auto-ongeluk in 1997. In een eerder interview gaf de prins al aan dat het overlijden hem diep geraakt heeft.”Ik heb spijt dat ik er nooit over gesproken heb. Het is goed om te rouwen maar praten is essentieel. Het is geen zwakte.”