Groupama-FDJ gelooft in topprestatie Thibaut Pinot

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) is volgens zijn ploegbaas Marc Madiot een andere renner geworden na zijn triomf in de voorbij Ronde van Lombardije. Dit jaar is Pinot in staat om opnieuw te schitteren in de Ronde van Frankrijk, aldus Madiot.

“Hij is nu een andere man, vastberaden en sterk. Thibaut heeft een monument gewonnen. In het hoofd verandert dat alles. Jullie zullen de nieuwe en echte Pinot zien!”, vertelde Madiot maandag over de 28-jarige Fransman bij de voorstelling van zijn rennersgroep.

Sinds zijn derde plaats in de eindstand in 2014 en zijn ritzege op Alpe d’Huez het jaar nadien, kende Pinot heel wat ontgoochelingen in de Ronde van Frankrijk. In 2015 werd hij 16e, in 2016 en 2017 gaf hij op. Vorig jaar moest hij verstek laten gaan voor de Tour, nadat hij de Giro met een longontsteking had verlaten.

Voor het eerst ging Pinot met verschillende ploegmaats op hoogtestage in het Spaanse Tenerife, op de Teide. “Het is nog vroeg om te zien wat daaruit zal voortkomen”, temperde Pinot, die zijn seizoen opent in de Ronde van de Provence en in maart de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië rijdt.