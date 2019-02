Marc Cavendish terug in het peloton na lange ziekte: “Ik geniet er meer dan ooit van, maar het virus zal er altijd zijn”

Het is stil geweest rond Marc Cavendish, maar de Britste rasspurter is terug na een lang herstel van het Epstein- Barr-virus. Voorlopig is winnen nog geen vereiste, maar ‘Cav’ is blij om terug te zijn in het peloton. Dat zegt hij in een interview aan Cyclingnews.

LEES OOK. 7 conclusies na 7 ritten in Ronde van San Juan: van profwaardige Evenepoel tot Benoot en Sagan op schema

Cavendish is nog steeds herstellende, maar stond afgelopen week wel opnieuw aan de start van een wielerwedstrijd. De Ronde van San Juan was zijn eerste koers sinds 29 augustus. “Resultaten zijn de eerste drie maanden niet belangrijk, maar het is leuk om er geleidelijk weer in te groeien. Ik geniet er meer dan ooit van”, weet de Britse spurter.

Toch kon Cavendish het niet laten om zich al eens in de debatten te mengen deze week. Op de finaledag van de Ronde van San Juan werd hij door een leegloper en een gevecht om Peter Sagans wiel uit de sprintstrijd gehouden. Hij eindigde uiteindelijk als twaalfde. “De laatste dagen heb ik gerealiseerd waarom ik fiets. Ik houd ervan en eens je ervan geniet, apprecieer je het ook meer”, zegt ‘Cav’.

Fietsen zonder concreet doel

Cavendish sukkelt al twee jaar met het Epstein-Barr-virus en is nu extra voorzichtig. “Het virus zal er altijd zijn. Ik moet er alleen voor zorgen dat het niet opnieuw opflakkert. Daarvoor wordt ik bijgestaan door een ploeg mensen en elke maand doe ik een bloedcontrole.” Het Epstein-Barr-virus kan verschillende ziektes veroorzaken waaronder de ziekte van Pfeiffer, ook wel klierkoorts genoemd.

De volgende wedstrijd van Cavendish is de UAE Tour, opnieuw zonder een doel. “Ik koers op gevoel en verwacht niets de eerste drie maanden van het seizoen. Ik zal doen wat ik kan en daar steunt de ploeg me ook in.” Cavendish hoopt om weer in vorm te zijn voor de Ronde van Frankrijk in juli.