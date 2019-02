K.H De Stroobanders neemt bezoekers mee naar Stroobanderland

Diepenbeek - Tijdens hun winterconcert, dat dit keer in het thema 'pretpark' stond, namen de muzikanten van de K.H de Stroobanders hun publiek mee naar Stroobanderland met hun Stroobander Express.

Samen met de treinbegeleidster Melissa ging het publiek op pad. Ze passeerden onder meer dee volgende haltes: Sprookjesheide, Spaanse heide, De Lutse Lus en het Stroobandersplein. Aan de hand van de muziek kregen ze een overzicht van de verschillende attracties. Onder leiding van dirigenten Herman Vanspauwen en Dries Wouters werden o.a 'Magic Overture', 'How to train your dragon', 'Efteling Highlights', 'Jurassic Park Soundtrack Highlights' en 'Roller Coaster' op een fantastische wijze door de harmonie gebracht, aangevuld met Stefanie Vanspauwen op klavier en de Stroobander Sisters met Tico Tico en Mister Sandman. Als afsluiter van de avond had voorzitter Raymond Lamerichs woorden van dank voor alle medewerkers en de aanwezigen voor hun sympathie.