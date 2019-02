Commotie aan beroofde bank: “Ik wil weten of mijn kluis is opengebroken”

Het onderzoek naar de inbraak bij een filiaal van BNP Paribas Fortis zondag aan de Belgiëlei is nog volop aan de gang. Onder meer een gespecialiseerde firma voor rioleringsonderhoud en de waterleidingmaatschappij kwamen ter plaatse om de speurders en het labo bij te staan in de riolering, langs waar de daders de kluizenzaal door middel van tunnels wisten te bereiken. In de bank zélf kwamen tientallen bezorgde klanten informeren of ze bestolen zijn. Er was heel wat commotie, omdat nog niet duidelijk is welke kluisjes precies zijn leeggehaald. Er zouden twintig tot dertig kluizen opengebroken zijn.