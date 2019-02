Kleuters GBS nodigen grootouders uit op school

Diepenbeek - De voorbije week nodigden de kleuters van de gemeentelijke basisschool centrum en wijkschooltje Rozendaal zo'n 650 grootouders uit voor een feestje. De juffen hadden hun uiterste best gedaan om hun kleuters de gepaste dansjes aan te leren om het verhaal 'Nieuwsgierige Lotje', vertolkt door juf Christine, de nodige charme te geven.

Lotje is een heel nieuwsgierig jong heksje die 's nachts op haar bezemsteel vliegt en op onderzoek uitgaat. Daarbij breekt ze haar bezemsteel. Op zoek naar iemand die haar bezem kan repareren, komt Lotje terecht in het heksenhuis, waar de kook-, slaap-, was-, disco-, tover-, feest-, muziek- en de knutselheks druk bezig zijn met hun eigen bezigheden. De knutselheks in de kelder maakt een raketbezem voor haar, waarop ze wegvliegt…

Dat verhaal brachten de kleuters voor hun grootouders. Tijdens de pauze bood het oudercomité de genodigden een suikerbroodje met koffie aan. Het verhaal is naar het boek 'Nieuwsgierige Lotje' van Lieve Baeten. (Uitgever: Clavis B.V.B.A)