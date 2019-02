Drinken we binnenkort melk van erwten om zuivel te vergeten?

Er zijn al heel wat alternatieven voor koemelk terug te vinden in de winkelrekken, maar de kans bestaat dat dat binnenkort nog eentje op basis van ewrten wordt aan toegevoegd. De toonaangevende supermarkt Whole Foods voorspelt dat erwtenmelk een van de trends van 2019 wordt.

Terwijl vroeger nog elke dag een glas koemelk werd aangeraden, liggen die tijden ver achter ons. In de supermarkten zijn steeds meer plantaardige alternatieven terug te vinden. Denk maaraan soja-, amandel-, haver-, kokos- en cashewmelk. In de Belgische voedingsdriehoek die in 2017 een update kreeg, werden aan de categorie melk ook plantaardige alternatieven toegevoegd en in Canada hebben ze de koemelk er onlangs zelfs helemaal uitgehaald. Zolang er uit voedsel voldoende eiwitten worden gehaald, is alles goed, klinkt het daar.

Aan dat rijtje van alternatieven kan er nu nog een nieuw soort melk worden toegevoed: erwtenmelk. Het wordt door de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods alvast getipt als een van de voedseltrends voor 2019. Verwacht je niet aan een groen goedje, maar wel eentje dat er crèmekleurig uitziet omdat de melk wordt gemaakt van gele spliterwten. Een glas zou tot 8 gram calcium bevatten, wat acht keer meer is dan bij een glas amandelmelk. Bovendien wordt er heel wat minder water verbruikt bij de productie ervan.

Flink in geïnvesteerd

In de VS is erwtenmelk alvast aan een flink opmars bezig. Onder meer Bill Gates en Richard Branson pompten er al hun geld in, investeringsbank Goldman Sachs volgde in hun spoor. Vooral het merk Ripple Foods is een van de grote namen waarin geld wordt geïnvesteerd. Vanaf dit jaar is de melk ook verkrijgbaar in het VK. Het is ongetwijfeld slechts een kwestie van tijd voor het ook het Kanaal oversteekt.