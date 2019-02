“Wolf drie keer gespot afgelopen weekend”

Opglabbeek - Tussen donderdagavond en zondagavond werd vermoedelijk drie keer de wolf gespot in Noord-Limburg. Vrijdag raakte al bekend dat een koppel tijdens een wandeling de wolf spotte in natuurgebied Solterheide. Over de andere twee waarnemingen worden voorlopig geen details vrijgegeven, maar volgens Jan Loos van Welkomwolf.be is “het duidelijk dat er iets beweegt in het oosten van Limburg”.

Landschap vzw, de vereniging achter het meldpunt Welkomwolf.be, roept iedereen op om ernstige waarnemingen te blijven doorgeven, want sinds wolvin Naya geen halsband meer draagt, zijn waarnemingen als die van het voorbije weekend een belangrijke bron van informatie. Bovendien is het niet helemaal zeker of de waarnemingen van het voorbije weekend nu wel of niet Naya of haar vriend August betreffen.