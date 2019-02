Onrust bij FC Barcelona: Lionel Messi ontbreekt op training en is onzeker voor Clasico

Lionel Messi heeft maandag niet meegetraind bij FC Barcelona. Zaterdag werd de Argentijnse vedette geraakt aan de rechterdij in de competitiewedstrijd tegen Valencia (2-2). Woensdag al ontvangt Barça rivaal Real Madrid in de heenmatch van de halve finales van de Copa del Rey.

Dag op dag 15 jaar geleden tekende ene Lionel Messi zijn allereerste profcontract bij FC Barcelona. Toch zorgde de Argentijn vandaag voor onrust. Messi leek zich zaterdag immers te blesseren in een duel met Valencia-verdediger Antonio Lato. De rechterdij van de Argentijn, die volgens de pers last heeft van een contractuur, werd in de tweede helft een tijdlang gemasseerd alvorens hij opnieuw in actie kwam. In Camp Nou haalde hij een 0-2 achterstand op met twee doelpunten waaronder één strafschop.

“Hij had wat last, zoals andere spelers. We zullen zien wat de artsen zeggen”, verklaarde coach Ernesto Valverde na de wedstrijd.

Voorts trainde Ousmane Dembélé alleen. Hij hoopt binnenkort zijn rentree te vieren na een enkelblessure.

15 jaar Messi

Vandaag exact 15 jaar geleden tekende Messi dus zijn allereerste profcontract bij FC Barcelona. Sindsdien:

664 wedstrijden

128 caps

646 goals

275 assists

32 prijzen

5 Gouden Ballen

...