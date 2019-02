Topmodel deelt haar ultieme slaapritueel

Topmodel Elle Macpherson (54) deelt in een interview met de krant ‘Daily Mail’ haar ultieme slaapritueel en benadrukt dat ze elke dag zeven uur heerlijk slaapt. “Maar ik heb het moeten leren”, aldus ‘The Body’.

“Ik heb leren slapen”, zegt het Australische model die als bijnaam ‘The Body’ heeft. “Dankzij mijn voedingsdeskundige heb ik geleerd om elke nacht zeven uur te slapen en dat begint bij een dagelijkse portie frisse lucht.” Daarnaast maakt Macpherson ook gebruik van een sauna of infraroodcabine om pijn en stress te verminderen wat dan weer goed is voor de bloedcirculatie. Maar ook je eetpatroon is belangrijk. “Ik eet elke avond om 18.00 uur zodat mijn lichaam 's nachts moet vasten en ik mijn spijsverteringsstelsel voldoende de tijd geef om alles te verwerken.” Wat wel mag, is een kopje rustgevende thee.

Of een geurtje op je hoofdkussen. “Voor het slapen spray ik steevast wat lavendelgeur op mijn hoofdkussen. De geur creëert een gevoel van rust waardoor je gemakkelijk in slaap valt.”

En voor wie nog steeds de slaap niet kan vatten, heeft Macpherson nog een tip: “Als ik maar niet in slaap kan vallen, ga ik met mijn rug op de grond liggen. Ik plaats mijn benen en voeten tegen de muur en stretch. Het is te vergelijken met de yogahouding viparita karani, waarbij de benen een hoek van negentig graden vormen tegenover je rug.” Na vijf minuutjes is het topmodel naar eigen zeggen helemaal zen en klaar voor bed.