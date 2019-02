Vliegtuig stort neer en veroorzaakt vlammenzee in Amerikaanse woonwijk: vijf doden

In de Amerikaanse staat Californië is zondag een sportvliegtuig gecrasht in een woonwijk. Op de beelden zie je hoe buurtbewoners van Yorba Linda er alles aan doen om het vuur van de verschillende wrakstukken te blussen. Het vliegtuig raakte verschillende huizen en kwam uiteindelijk tot stilstand in een tuin. Momenteel zijn er vijf slachtoffers geteld: de piloot en vier mensen die thuis zaten tijdens de crash. Twee anderen werden naar het ziekenhuis gebracht.

LEES OOK: Vliegtuigje crasht in Stokrooie

Vliegtuig krijgt motorproblemen: piloot maakt noodlanding op autosnelweg