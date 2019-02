Van lief tot stout: de mooiste lingeriesetjes voor Valentijn

Valentijn, de jaarlijkse hoogdag voor verliefde koppeltjes, nadert met rasse schreden en dus is het tijd om aan een cadeautje te denken voor je betere helft. Om je alvast op weg te helpen, zetten wij enkele lieflijke én pikante lingeriesetjes op een rij. Succes verzekerd.

Lief

Dolverliefd op Valentijn? Dan is romantische lingerie altijd een goed idee. Zachtroze tinten, kant en zelfs een speelse bolletjesprint: wie zijn liefde van de daken wil schreeuwen, kan dat nog net een tikkeltje beter in comfortabel maar mooi ondergoed.

1. Op de foto: Marie Jo: bh - 110 euro 2. Love Stories: bh - 60 euro, broekje - 35 euro 3. Chantal Thomass: bh - 920 euro, broekje - 55 euro 4. Esprit: bh - 39.99 euro, broekje 17,99 euro.

Ondeugend

1. Op de foto: Etam Lingerie: bh - 34.99 euro, broekje 18.99 euro 2. H&M: bh 14.99 euro, broekje 5.99 euro 3. Women Secret: triangel bh - 29.95 euro 4. Intimissimi: body - 49.90 euro

Wil je op Valentijn verrassend uit de hoek komen? Dan kan je jouw partner verrassen met transparante stofjes die alvast een tipje van de euh sluier oplichten. Daarbij kan je kiezen uit vurig rood, mysterieus zwart of, waarom ook niet, vrouwelijk roze.

Stout

Maar ook voor wie het allemaal (nog) een beetje pikanter mag zijn, kan kiezen uit een breed scala aan lingerie: van een string die weinig aan de verbeelding overlaat tot een korset met jartelles en rijgdetail in vuurrood.

1. Op de foto: Hunkemöller: bh - 32.99 euro, broekje - 18.99 euro 2. BlueBella: beugelbh - 47.95 euro, broekje 19.95 euro 3. Undiz: triangelbh - 9.95 euro, string 6.95 euro 4. Aubade: korset van kant - 199 euro

Nog een kleine tip voor mannen die lingerie gaan kopen voor hun partner op Valentijn:

1. Kies de juiste maat

Niets zo frusterend als je partner een setje lingerie cadeau doen dat niet past. Koop je te klein dan is de kans groot dat je partner zich onzeker gaat voelen over haar lichaam. Koop je te groot dan gaan ze zich vragen stellen bij jouw perceptie over hun lichaam. Wil je op zeker spelen, neem dan stiekem een bh mee naar de winkel. Het zal de verkoopsters helpen om de juiste maat te vinden en zo weet je zeker dat het setje ook daadwerkelijk zal passen. Worden al die modellen en stofjes je even te veel? Doe haar dan een aankoopbon cadeau.

2. Hou je partner voor ogen

Het is niet omdat een setje mooi oogt op een paspop of foto dat het ook geschikt is voor het lichaam van je partner. Hou bij de keuze van de lingerie altijd het lichaam van je partner voor ogen en hou rekening met eventuele rondingen en een grote of kleine cupmaat.

3. Te sexy is niet altijd goed

De ‘secretaresselook’ mag dan al heel wat mannen opwinden, toch houden niet alle vrouwen evenveel van een streepje bloot. Hoe leuk dat pikant setje ook mag zijn, je partner moet er zich in de eerste plaats ook goed invoelen.