Geen schorsing voor Preud’homme, Standard-trainer op de bank tegen Genk

Michel Preud’homme wordt niet geschorst voor zijn tribuneverwijzing tijdens Standard-Anderlecht (2-1) van zondag. De Standard-trainer reageerde op ref Lawrence Visser toen die na tussenkomst van de VAR een doelpunt van Mehdi Carcela afkeurde.

De bondsinstanties oordeelden dat uitsluiting voldoende was. MPH moet van de Pro League wel een boete van 5.000 euro betalen, waartegen Standard niet in beroep gaat. Met andere woorden: Preud’homme zit vrijdag in de topper tegen KRC Genk gewoon op de bank van de Rouches.

