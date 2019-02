Werkstraffen voor drugshandeltje onder vijf vrienden: “Hij is niet de Pablo Escobar van Limburg”

Houthalen-Helchteren -

Vijf vrienden tussen 23 jaar en 25 jaar oud uit Houthalen-Helchteren werden maandag door de correctionele rechter in Tongeren veroordeeld tot werkstraffen tussen 160 en 179 uren en geldboetes die oplopen tot 6.000 euro, al dan niet met uitstel. De vijf kameraden verhandelden cannabis in de buurt. Toen een van de mannen werd opgepakt, deden de anderen gewoon verder om zo hun handeltje draaiende te houden. “Ze hadden een omzet van zo’n 300 euro per dag”, klonk het bij de procureur.