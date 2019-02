Kinderzegening in Sint-Lambertuskerk in Neerharen

Neerharen

Lanaken - Zaterdag 2 februari werd Maria Lichtmis gevierd, waarbij wij herdenken dat Jezus 40 dagen na zijn geboorte aan de Heer werd opgedragen. Deze zegening sluit de periode van het kerstgebeuren af.

De eerwaarde heer Gust Vanherck hield deze viering, met het oog op het ongeduld van de vele kleine kinderen, kort.

Verheugend is te zien dat ondanks de tekst van het evangelie, waarin wij lezen over een “groep vrouwen” en “allemaal moeders” er steeds meer vaders hun kindje begeleiden naar de zegening door meneer Pastoor.

De eerwaarde heer Vanherck is een meester in de omgang met kinderen. Hij straalt klaarblijkelijk een voor ons, volwassenen, onzichtbaar vertrouwen uit, dat de kindjes bij de zegening rustig houdt en waarbij het lijkt dat zij de waarde van deze zegening aanvoelen.

Traditioneel worden op deze feestdag kaarsen gewijd en aan elk gezegend kindje werd een speciaal voor deze dag gemaakt kaarsje uitgereikt.

Volgens het gebruik zouden ook pannenkoeken moeten worden uitgedeeld. U kent het spreekwoord nog wel “er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm” maar dat blijkt, zelfs in onze St Lambertuskerk niet mogelijk. Wat blijft, voor jong en oud, is de warme chocolademelk met wafels.

Pastoor Vanherck die de taak als zielenherder voor zijn “schaapjes” met zijn team weer met overtuiging verzorgde, moeten wij dankbaar zijn voor het in stand houden van deze traditie.