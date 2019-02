Huurling Schürrle laat geen twijfel bestaan over eigen ambities bij Fulham: “Bij degradatie ben ik weer weg”

Als Fulham op het einde van het seizoen uit de Premier League degradeert, keert Andre Schürrle terug naar Borussia Dortmund.

De 28-jarige Duitser wordt door Dortmund voor anderhalf jaar (tot juni 2020) uitgeleend aan de ploeg van Claudio Ranieri. Maar in dat contract is een clausule opgenomen waardoor Schürrle bij een degradatie niet hoeft mee te zakken. “Mijn uitleenbeurt eindigt bij een degradatie. In dat geval wordt mijn contract bij Dortmund opnieuw geactiveerd”, verduidelijkt Schürrle maandag in Kicker.

Fulham staat na 25 speeldagen op de voorlaatste plaats in de Premier League, op zeven punten van het behoud. De kans op degradatie is dus reëel.

Schürrle, die in Londen aan de zijde van Denis Odoi voetbalt, trof dit seizoen al zes keer raak in de competitie. De Duitser, die in de WK-finale van 2014 de assist gaf aan matchwinnaar Mario Götze, zegt geen spijt te hebben van de transfer. “Uiteraard is het niet mijn ambitie om in Engeland tegen de degradatie te strijden, gezien mijn kwaliteiten en de successen die ik al heb behaald. Maar ik zou nog altijd dezelfde beslissing nemen omdat ik weet dat dit goed voor mij is. Het is belangrijk dat ik regelmatig aan spelen toekom.”