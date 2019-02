Lichaam gevonden in wrak van vliegtuigje van verdwenen voetballer Sala

Onderzoekers hebben maandagmiddag officieel bevestigd dat het vliegtuigwrak dat zondag gevonden werd ten noorden van het Britse Kanaaleiland Guernsey dat van de verdwenen voetballer Emiliano Sala is. Op de beelden van het wrak is volgens de onderzoekers ook een lichaam te zien.

“Op basis van analyse van de beelden gemaakt door een ROV (op afstand bestuurde onderwatercamera, nvdr.) hebben onze onderzoekers geconcludeerd dat het wrak inderdaad het vermiste vliegtuig is”, aldus de Britse Air Accidents Investigation Branch, een onderdeel van het Britse ministerie van Defensie. “Tragisch genoeg is op de videobeelden in het wrak één inzittende te zien.”

Het is nog niet duidelijk van wie het lichaam in kwestie is. “De AAIB overweegt nu welke stappen we zullen nemen, in overleg met de families van de piloot en passagier, en de politie.”

Zoektocht van twee weken

De 28-jarige Sala was op maandag 21 januari op weg van Nantes naar Cardiff, waar de Argentijnse spits een contract had getekend bij de plaatselijke Premier League-club. Het Beechcraft-vliegtuigje van piloot David Ibbotson (59) verdween even ter noorden van Kanaaleiland Guernsey echter plots van de radar.

De moeder en zus van Sala zijn al op Guernsey om de zoektocht naar de voetballer van nabij te volgen. Foto: AP

Nadat grote zoekacties niets opleverden, werd de officiële redding afgeblazen. Op aandringen van familie en vrienden, en met de hulp van veel giften uit de voetbalwereld, werd vervolgens echter toch verder gezocht. Zondagmiddag vond het Belgische schip Geo Ocean III in samenwerking met het Britse schip FPV Morven op zo’n 40 kilometer ten noorden van Guernsey het vliegtuigwrak op 69 meter diepte.

De families van beide inzittenden werden op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen. “Ik kan het niet geloven”, reageerde Sala’s vader Horacio bij Cronica TV. “Dit lijkt wel een droom, een slechte droom. Ik ben de wanhoop nabij.”