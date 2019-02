30-jarige Hasselaar riskeert 18 maanden voor drugshandel: “BMW als opslagplaats”

Hasselt / Houthalen-Helchteren -

Een dertiger die verblijft in de gevangenis van Hasselt riskeert een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro voor de verkoop van cannabis en cocaïne. Een 31-jarige vriend uit Houthalen-Helchteren hield de drugs - waaronder 2,5 kilo cannabis - bij in zijn kelder. De vriendin van de Hasselaar moet ook vrezen voor een celstraf omdat zij volgens de procureur op de hoogte was van het handeltje. Het koppel werd in oktober 2017 al veroordeeld voor soortgelijke feiten. “Maar veel hebben ze er duidelijk niet uit geleerd”, aldus de procureur.