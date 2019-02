“Kanker mag niet arm maken”: SP.A wil maximumfactuur verlagen

De SP.A wil de maximumfactuur voor remgeld verlagen van 450 tot 250 euro voor kankerpatiënten met een netto jaarinkomen onder de 12.300 euro. De socialisten doen dat voorstel naar aanleiding van Wereldkankerdag. “Kanker mag niet arm maken”, zegt Kamerlid Karin Jiroflée.

Het laagste remgeldplafond ligt momenteel op 450 euro. Maar voor kankerpatiënten met een netto jaarinkomen onder de 12.300 euro, wil SP.A dat bedrag verlagen tot 250 euro. Per facuur betalen die patiënten dan maximum 250 euro aan remgeld. “Zo geven we een kwetsbare groep meer bescherming en zekerheid tijdens hun behandeling”, zegt Kamerlid Karin Jiroflée. “Het laatste waar iemand met kanker zich zorgen over zou mogen maken is geld.”

De maatregel zou de gezondheidszorg 15 miljoen euro kosten, berekende de partij. “Dat is peanuts voor de staat, maar levensbelangrijk voor de patiënt”, klinkt het. Op termijn willen de socialisten een lager remgeldplafond voor andere patiëntengroepen bekijken.