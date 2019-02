Zoon van Vital Borkelmans veroordeeld tot twee jaar cel na vechtpartij: “Tumultueuze stormloop”

Zestien beklaagden zijn maandagochtend in de correctionele rechtbank veroordeeld voor hun aandeel in de zware knokpartij na de wedstrijd van Club Brugge tegen Napoli in 2015. Onder hen ook Jelle Borkelmans (29), zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans. Als spilfiguur kreeg hij twee jaar effectieve celstraf, vijf jaar stadionverbod en een verbod van vijf jaar om het Belgisch grondgebied te verlaten bij Europese uitwedstrijden van Club Brugge.

Op 26 november 2015 werkte Club Brugge de Europa League-wedstrijd tegen SSC Napoli af achter gesloten deuren in het Jan Breydelstadion. Om hun ongenoegen over die antiterreurmaatregel te uiten trokken een 200-tal Clubsupporters vanuit hun stamcafé ‘t Putje naar het stadion. Toen Club de match met 0-1 verloor koelde een 25-tal Clubsupporters op de Brugse Eiermarkt zijn woede op een groep Napoli-supporters. “Ze zinden op wraak na een aanval door de Napoli-supporters bij de heenwedstrijd en hadden zelfs verkenners uitgestuurd om hen op te sporen”, schetste procureur Yves Segaert de feiten tijdens het proces. “Met hun Clubsjaal voor het gezicht schopten en sloegen ze wild in het rond. Een Italiaanse politieagent raakte daarbij gewond. Met een fluitsignaal werd uiteindelijk de aftocht geblazen. Dit was een georganiseerde raid in ware commandostijl”.

Het gerecht kon al snel heel wat betrokkenen identificeren. De spilfiguur bleek Jelle Borkelmans (29), zoon van ex-profvoetballer en voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans. Hij zat anderhalve maand in voorhechtenis en wordt door het OM aanzien als de leider van Bruges Youth, een bende jonge Clubsupporters die vechtpartijen organiseert met rivaal Anderlecht. Toch werd Borkelmans maandagochtend vrijgesproken voor bendevorming en leiderschap van een criminele bende. Ook de overige verdachten werden vrijgesproken voor bendevorming. “De confrontatie met de Napoli-supporters kaderde in een tumultueuze stormloop waarbij hooguit sprake is van een impulsieve, tijdelijke en losse samenwerking”, aldus de rechter.

De nacht van de feiten op de Eiermarkt deelde Borkelmans ook nog klappen uit aan een man omdat hij een paarse pull droeg. Voorts werd hij samen met enkele andere betrokkenen schuldig bevonden aan voetbalgeweld in Lokeren op 15 juli 2015 en in Beringen op 11 november 2012. Ten slotte werd hij ook veroordeeld voor enkele feiten van uitgangsgeweld in Brugse café’s. Medekopstuk Bjorn F. uit Brugge kreeg een jaar cel, drie jaar stadionverbod en een verbod van drie jaar om het grondgebied te verlaten bij Europese uitwedstrijden van Club. Veertien andere beklaagden kregen werkstraffen tot 100 uur, celstraffen tot een jaar en stadionverboden tot twee jaar opgelegd. Zes van hen kregen ook een verbod van twee jaar om het grondgebied te verlaten bij Europese uitwedstrijden van Club Brugge.