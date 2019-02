Waarom Leonardo DiCaprio en Gisele Bündchen 14 jaar geleden uit elkaar gingen

Begin de jaren 2000 waren Leonardo DiCaprio en Gisele Bündchen een van de powerkoppels in Hollywood, maar hun relatie liep in 2005 op de klippen. Al die tijd hebben ze met geen woord gerept over het waarom van hun breuk, tot nu. In een interview geeft het Braziliaanse model aan dat ze "niet op hem kon rekenen".

Leonardo DiCaprio (44) en Gisele Bündchen (38) vormden tussen 2000 en 2005 een van de machtigste koppels in Hollywood. Zij was het supermodel bij uitstek van haar tijd en hij scoorde met de films als 'The Beach', 'The Aviator', 'Gangs of New York' en 'Catch Me If You Can'. Hun liefde bleef echter niet duren, en nu veertien jaar na de breuk, weten we ook waarom. In een interview met Porter's Magazine vertelt de Braziliaanse dat zij het was die besloot om hem te verlaten.

Dat gebeurde omdat ze vond dat ze haar leven moest veranderen, onder meer om beter met haar paniekaanvallen om te kunnen gaan. "Toen ik met die paniekaanvallen kampte, had ik het gevoel dat ik er bij niemand mee terechtkon. Beetje bij beetje begon ik te beseffen dat ik mezelf niet langer wilde verdoven met roken, drinken en te veel werken. Ik werd me er steeds meer van bewust dat ik het over een andere boeg moest gooien. Ik vroeg me af of ik er alleen voor stond in die zoektocht naar mee diepgang en of hij hetzelfde zou blijven. Het antwoord daarop was helaas ja."

Al tien jaar getrouwd

Dat zij veranderde en Leo ter plaatse bleef trappelen, bleek ook de afgelopen jaren. Hij wordt nog steeds aan allerlei jonge modellen gelinkt, maar geen enkele relatie blijft echt lang duren. Zij is ondertussen al tien jaar gelukkig getrouwd met American football-speler Tom Brady. Samen hebben ze ook twee kinderen. Ze omschrijft hem als "iemand waar je op kunt rekenen. Het is een kwaliteit die ik nooit eerder ervaarde in een relatie. Ik hou van mijn man, en bovenal, ik vertrouw hem."