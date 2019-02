Vandaag is Grey Day, dag dat onze groene energie op is

Brussel - Maandag is Grey Day, de dag in het jaar waarop de groene energie in België op is. Tot het eind van het jaar gebruiken we alleen nog ‘grijze energie’, die uit uranium in kernreactoren komt of uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Canvas lanceerde het begrip vorig jaar, en besteedt deze week extra aandacht aan de energie- en klimaatproblematiek.

In 2018 viel Grey Day op 2 februari. Dit jaar is dus sprake van een lichte verbetering, maar dat is een schrale troost. Als ons land aan dit tempo zijn energieproductie blijft vergroenen (+0,4 pct per jaar), is onze energie pas over 227 jaar 100 procent hernieuwbaar. Niet in 2050 zoals voorzien, maar in 2246.

Het aandeel zelf gemaakte hernieuwbare energie in België is gestegen van 8,7 pct in 2016 naar 9,1 pct in 2017. Dat zijn de laatst beschikbare cijfers. Al de rest, 90,9 procent, is grijze energie. In tijd uitgedrukt komt 9,1 procent overeen met iets meer dan 33 dagen op een jaar. Onze groene energie voor 2019 was gisteren/zondag dus op.

Met Grey Day wil Canvas mensen bewustmaken van de hoeveelheid vervuilende energie die we verbruiken en van het nog altijd erg kleine aandeel van groene/hernieuwbare energie in ons energieverbruik. De zender wil ook bekijken hoever we staan met de energietransitie en of er hoop is om Grey Day te verschuiven naar een latere dag in het jaar.

Donderdagavond is er het Klimaatbetoog, een “stand-up tragedy” van Nic Balthazar in de traditie van “An Inconvenient Truth” van Al Gore. In Vranckx is er komende zaterdag een reportage te zien over de eerste klimaatvluchtelingen in de Verenigde Staten. In de documentaire “Plannen voor plaats” nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de kijker zondagavond mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.

Meer info op canvas.be en vrtnws.be.