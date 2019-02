De Schom gaat op zoek naar echte robots

Oud-Termien

Genk - De kleuters van juffrouw Cristina van de Schom gingen zopas op zoek naar robots. En omdat die niet zo makkelijk te vinden zijn, gingen de kleuters met hun juf op exploratie in het fabriek Metrotile.

Metrotile is producent van lichtgewicht en duurzame dakmaterialen voor huizen of commerciële gebouwen. Hun producten worden geperst uit hoogwaardig staal, beschermd met een anti-roestlaag aan beide zijden en afgewerkt met granulaat, matte verf, blinkende verf in een groot aanbod van kleuren. In de fabriek mocht de klas van juffrouw Cristina op bezoek gaan. De interesse van de kleuters ging vooral naar de tal van robots. In de klas werd er verder gebouwd aan het thema robots en techniek.