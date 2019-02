Natuurvereniging Orchis organiseert plantenverkoop in Diepenbeek

Diepenbeek - De bedoeling is het stimuleren van het aanplanten van streekeigen plantensoorten die het natuurlijk evenwicht in tuinen vergroten. Planten hebben ook een positieve invloed op de luchtkwaliteit. Ze nemen verontreiniging en fijnstof op uit de lucht en helpen ook de verdere opwarming van de aarde mee beperken. Wie planten aankoopt steunt Orchis en de bescherming van de natuur in Limburg maar versterkt ook de natuur in zijn plaatselijke omgeving. Onze tuinen zijn immers de verbindingsschakels tussen verschillende natuurgebieden.

Er kunnen planten besteld worden tot 25 februari 2019.

Men kan rechtstreeks bestellen via de website van Orchis: www.orchisvzw.be of met een bestelformulier dat men kan afhalen op het gemeentehuis op de 'Dienst Milieu'.

Afhaling van de planten gebeurt op zaterdag 23 maart tussen 9 en 11 uur op de parking van het station van Diepenbeek

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de website: www.orchisvzw.be

of via tel.: 089/50 10 19, e-mail: patrickorchis@gmail.com