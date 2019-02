Te lui om je veters te strikken? Met deze sneakers hoeft het niet

De strijd om de zelfstrikkende sneaker is losgebarsten. Niet alleen kondigde Nike aan dat het met een dergelijke basketbalschoen op de proppen komt, ook Puma is meteen mee op de kar gesprongen.

Als het om de zelfstrikkende sneaker gaat dan is Nike de pionier bij uitstek. De eerste waarbij dat mogelijk was, was het paartje van Marty McFly uit 'Back to the Future'. Sindsdien is de Amerikaanse sportgigant blijven werken aan de technologie en lanceerde het in 2016 de HyperAdapt. Die zijn vandaag nog steeds beschikbaar, zij het wel tegen een prijskaartje van 700 euro. Maar Nike breidt zijn assortiment nu nog verder uit en lanceert de Adapt BB, een basketschoen.

Ondertussen heeft ook Puma laten weten dat het van start gaat met Fit Intelligence, een systeem "ontworpen om de pasvorm van de schoenen te automatiseren, af te stemmen en aan te passen". De nieuwe zelfstrikkende sneaker van Puma wordt tegen 2020 verwacht. Nike mag dan wel de pionier geweest zijn, het werd met de lancering van de HyperAdapt in 2016 net in snelheid gepakt door Puma, dat enkele weken ervoor het Autodisc-model uitbracht.

Met een swipe

Beide producenten introduceren bij de nieuwe modellen een app op je smartphone waarmee je de schoenen met een swipe kunt 'besturen'. Bij Puma zijn ze zelfs van plan om die technologie ook in hun kleding te integreren. Het einde van al die technologische mogelijkheden en 'slimme' producten lijkt dus nog lang niet in zicht.