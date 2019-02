Met je kleintje de auto in? Zo vervoer je je kinderen op een veilige manier

Het is belangrijk om je kinderen op een veilige manier te vervoeren. Niet enkel kies je de juiste autostoel voor je kindje, maar zorg je er ook voor dat je de stoel juist bevestigt, dat je baby’s en peuters tegen de rijrichting vervoert, en dat je jouw kindje goed strak in de stoel vastmaakt. Volgens een gedragsmeting van Vias institute, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, wordt slechts 1 op de 4 kinderen echt helemaal correct vastgemaakt zoals het hoort.

Dat alle ouders enkel het beste voorhebben met hun kindje en het ook in alle veiligheid in de wagen willen vervoeren, is duidelijk. Toch weten veel ouders totaal niet welke autostoel ze moeten kiezen ...